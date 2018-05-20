Наблюдатели: на избирательных участках было зафиксировано 30 нарушений

Наблюдатели сообщили о 30 случаях неточностей и недочетов в избирательных списках на новых местных выборах, который проходят в семи населенных пунктах страны. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор организации и глава миссии наблюдателей Promo-LEX Павел Постикэ.

Он сообщил, что на выборах зафиксировано 13 случаев фотографирования бюллетеней для голосования.



«Был случай препятствования процессу наблюдения: возник конфликт между двумя наблюдателями. Констатировано шесть случаев ненадлежащего опечатывания урн для голосования, в частности, речь идет о нехватке количества печатей. В шести случаях возле избирательных участков были замечены лица, чье нахождение там было необоснованно», - сказал Постикэ.



Глава миссии подчеркнул, что на некоторых избирательных участках были замечены депутаты - вблизи участков или в здании, даже в случае когда они не собирались здесь голосовать, пишет МОЛДПРЕС.

«Наблюдатели объявили о трех случаях предвыборной агитации вблизи участков и о двух случаях организованной перевозки избирателей в населенный пункт Жора де Мижлок Оргеевского района. В информационной избирательной системе зафиксировано три случая недочетов, которые были устранены в короткие сроки. На одном из столичных избирательных участков отключилось электричество, в настоящее время он работает на базе генератора. По сравнению с референдумом, который проводился прошлой осенью, на новых местных выборах зарегистрировано больше инцидентов, но мы считаем, что причиной стала более высокая явка», - отметил Постикэ.

Сегодня проводятся новые выборы примаров в семи населенных пунктах: мун. Кишинэу, мун. Бэлць, ком. Леушень и с. Немцень (Хынчештский район), ком. Воловица (Сорокский район), ком. Жора де Мижлок (Оргеевский район) и ком. Пырлица (Унгенский район).