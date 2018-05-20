Ион Чебан о выборах в столице: Мы не обнаружили серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования

Кандидат от Партии социалистов на пост мэра Кишинева Ион Чебан поблагодарил жителей столицы, которые пришли сегодня на избирательные участки.

"Я хочу поблагодарить всех жителей Кишинева, которые пришли на эти выборы. Также хочу поблагодарить команду, с который мы провели эту кампанию. В том, что касается процесса выборов, то от нашей партии на каждом избирательном участке были по три представителя. Мы не обнаружили серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов", - сказал Ион Чебан. Напомним, по последним данным ЦИКа, в Кишиневе проголосовали более 225 тысяч человек, это составляет 35,53% от общего числа избирателей. Что касается возрастных групп, то самыми активными стали люди в возрасте 56-70. А вот молодежь не проявила заинтересованность в выборах мэра столицы. Отметим, в предвыборную гонку в Кишиневе включились: Сильвия Раду (независимый кандидат), Ион Чебан (ПСРМ), Константин Кодряну (ПНЕ), Андрей Нэстасе (ППДП, ПДС, ЛДПМ), Александр Рошко (Партия «Наш дом – Молдова»), Василе Костюк (Партия «Демократия дома»), Валериу Мунтяну (ЛП), Виктор Стрэтилэ (Зеленая экологическая партия), Александра Кан (НЛП), Максим Браила (Народная партия) и Александру Мыцу (Русско-славянская партия Молдовы). Если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов избирателей, через две недели состоится второй тур. Тогда граждане будут выбирать между двумя кандидатами на выборах, набравшими больше всего голосов в первом туре выборов.







Комментарии

Другие новости