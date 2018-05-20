Кандидат от ПСРМ на пост мэра Бельц удивлен низкой явкой на избирательных участках

После закрытия избирательных участков в Бельцах, кандидат на пост мэра от ПСРМ выступил с заявлением для прессы. Он рассказал о своих ожиданиях от выборов и реакции на активность избирателей на участках.

«Я хочу выразить слова благодарности всем тем бельчанам, которые нашли сегодня время и пришли на избирательные участки и проголосовали. Это очень важно. Сегодня после вопросов со стороны СМИ, о том, что я жду от предстоящих выборов, я говорил о том, что надеюсь, что бельчане сделают правильный выбор: те, кто хочет видеть свой город чистым и комфортным абсолютно для всех жителей, для того, чтобы город имел возможность дальше развиваться во всех направлениях», - заявил Александр Усатый.

Также кандидат от ПСРМ сообщил, что был удивлён низкой явкой на избирательных участках в Бельцах.

Напомним, избирательная в Бельцах составила 34,9%. На выборы пришли 36 823 человека.





