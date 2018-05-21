Выборы не привлекли молодежь: за мэра столицы активнее всех голосовали пенсионеры

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет стали самыми пассивными избирателями в Кишиневе.

По данным ЦИК, пенсионеры и пожилые люди, наоборот, активно голосовали на выборах. Граждане от 56 до 70 лет составили около 55 679 человек из общего числа людей, пришедших на избирательные участки.

На втором месте - люди в возрасте от 26 до 40 лет. Их было 57 997 человек от общего числа избирателей.

Всего в Кишинёве проголосовали более 221 тысяч человек, почти 56% избирателей были женщинами.

