Полиция обнаружила голову убитой девушки в Гратиештах

Полицейские обнаружили голову жестоко убитой 20-летней девушки. Задержанный подозреваемый сознался в содеенном, рассказав все делати преступления.

Как сообщает портал Deschide.MD, задержанный накануне подозреваемый начал давайть признательные показания. Мужчина сообщил, что спрятал голову на расстоянии 100 метров, от места, где оставил сумку с расчленённым трупом.



фото: Deschide.MD

Напомним, 20-летняя уроженка Крикова пропала неделю назад после отдыха с друзьями. В субботу её труп обнаружили местные жители на берегу озера в Гратиештах. Судмед экспертиза постановила, что девушка умера насильственной смертью.

По горячим следам предполагаемого убийцу удалось задержать. Подозреваемым оказался 32-летний мужчина. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Ведётся следствие.

