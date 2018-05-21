В киевском метро произошла стрельба: есть пострадавшие

Возле станции метро Гидропарк в Киеве рано утром в понедельник, 21 мая, произошла стрельба. Выстрелы прозвучали около 05:40. Пострадали два человека.

По предварительной информации, конфликт произошел между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку. После чего один из участников конфликта достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Предварительно, стреляли из пистолета Форт с травматическими патронами.

Рядом с местом инцидента разбит пивной бокал, кровь и гильзы, передает korrespondent.net.

В результате происшествия двоих человек госпитализировали. Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро, там также присутствуют множественные следы крови. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Ведется следствие, подробности выясняются.