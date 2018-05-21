Берлин выступил за переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией

Министерство иностранных дел ФРГ выступает за начало переговоров о возможности вступления в Европейский Союз с Албанией и Македонией. Это стало бы "обнадеживающим сигналом" для жителей этих стран, "особенно - для молодежи в Албании и Македонии", заявил госминистр в МИД ФРГ Михаэль Рот в воскресенье, 20 мая, в интервью еженедельнику Welt am Sonntag.

По его словам, путь вступления в ЕС долог, а "каждый отдельный шаг связан с определенными условиями", поэтому начало переговоров "не означает автоматического вступления, а, скорее, является первым этапом долгого путешествия".

Геополитическое значение Западных Балкан часто недооценивается, посетовал Рот, при этом регион является "лакмусовой бумажкой для долговременного успеха европейской модели". По словам представителя германского МИДа, начало переговоров с Тираной и Скопье о возможности присоединения к ЕС послужило бы "стабилизации и демократизации региона", передает korrespondent.net.

Как указал Михаэль Рот, любой вакуум "охотно заполнят другие" - политические игроки, которые, "скорее заинтересованы в нестабильности и ставят под сомнение нашу модель порядка, основанную на правилах". Этим высказыванием госминистр намекнул на усилия России по расширению влияния в регионе, отмечает Welt am Sonntag.