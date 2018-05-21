Billboard назвал лучшего музыканта года

Британский певец Эд Ширан стал обладателем звания лучшего исполнителя года по версии Billboard Music Awards. Об этом отмечено на сайте издания Billboard.

Сообщается, что Эд Ширан был признан лучшим певцом и лучшим артистом. Он также оказался самым продаваемым музыкантом. Помимо этого, композиция Ширана Shape of You лидировала в номинации "лучших радиохит".

Среди артистов за звание лучшего также боролись хип-хоп исполнитель Дрейк, певец Бруно Марс, певица Тейлор Свифт и рэпер Кендрик Ламар, передает korrespondent.net.