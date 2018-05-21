Андрей Нэстасе и Ион Чебан прокомментировали результаты выборов

Сразу после подсчёта голосов к избирателям обратились кандидаты в мэры. Они поблагодарили граждан за участие в голосовании.

Социалист Ион Чебан отметил, что наблюдатели от ПСРМ не зарегистрировали во время выборов серьезных нарушений. Он также пригласил своего оппонента во втором туре Андрея Нэстасе на дебаты.



"Начиная со вторника, каждый день будем проводить публичные дебаты по важным для муниципия вопросам. Это проблемы ЖКХ, дороги, зеленые насаждения и многое другое", - cказал кандидат ПСРМ Ион Чебан.



В свою очередь, Андрей Нэстасе ответил, что его программа отвечает ожиданиям граждан.



"Пусть готовится сам. У нас своя повестка, которая полностью соответствует приоритетам граждан", - заявил кандидат ППДП Андрей Нэстасе.



Он отметил, что сдаваться не намерен.



Независимый кандидат Сильвия Раду уверена, что не получила бОльшего результата, потому что не пользовалась поддержкой ни одной политической партии.



"Второй тур будет стопроцентно политическим. Это значит, что Кишинев остается в политической и геополитической зоне. Будем надеется, что будущий мэр будет больше заниматься проблемами города, и меньше проблемами партии", - подчеркнула независимый кандидат Сильвия Раду.



А кандидат партии Национального единства Константин Кодряну выразил недовольство низкой явкой на выборах.



"Причины две. Во первых, грязная, агрессивная, нецивилизованная кампания, которая вызвала у граждан отвращение. И, зачастую, клоунское поведение некоторых", - заявил Константин Кодряну.





