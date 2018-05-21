О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
В Греции раскритиковали новый вариант названия Македонии
// фото: РИА Новости / Геннадий Мельник
10:48, 21 May 2018
просмотров 91 | комментариев 0

Лидеры ведущих политических партий Греции выступили против того, чтобы в Скопье сменили конституционное название на "Илинденская Македония". Правительство Греции также дало понять, что не считает новое название решением спора.

Этот спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, напоминает РИА НовостиХотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "Бывшая югославская республика Македония".

Это же название премьер-министр Греции Алексис Ципрас представил лидерам политических партий, информируя их о ходе переговоров со своим коллегой.

Предложенное название ссылается на Илинденское восстание в городе Крушево против Османской империи в 1903 году, названное так, поскольку началось в Ильин день — 2 августа. Сейчас это главный государственный праздник страны — День республики.

Греческие политики заявили, что это название не решает проблем, а напротив, углубляет их. "Это название исторически и напрямую связано со стремлением к созданию "македонской" нации и государства, которое включает Салоники и распространяется до Эгейского моря. Любая ссылка на Илинден в названии соседней страны не только не положит конец ирредентизму Скопье, но, напротив, подтверждает и укрепляет его. Вот почему это даже неприемлемо для обсуждения", — говорится в заявлении крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия" по итогам беседы лидера партии Кириакоса Мицотакиса и премьер-министра Алексиса Ципраса.

Аналогичное мнение высказали и лидеры Демократического альянса (созданного на основе партий ПАСОК и "Потами") Фофи Геннимата и Ставрос Теодоракис, генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас и председатель Союза центристов Василис Левентис.

Геннимата заявила, что название должно быть erga omnes, то есть для всеобщего использования, как внутри страны, так и за рубежом, и должны быть внесены изменения в конституцию.

Лидер КПГ Куцумбас указал, что название содержит не географическое или временное определение, а этническое. Правительство Греции со своей стороны приветствовало признание БЮРМ того, что наименование должно быть erga omnes.

"Мы призываем наших соседей продолжать совместную работу по поиску общеприемлемого названия с географическим или временным обозначением, как это предусматривает пакет предложений, представленный спецпосланником ООН Мэтью Нимицем. Наконец, мы вновь напоминаем, что это решение и гарантии против ирредентизма должны быть закреплены в изменениях конституции", — заявила пресс-служба премьера.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Активный, творческий день. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День вряд ли будет богат событиями. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня возможны перемены. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Память нужна, чтобы не повторять ошибок прошлого
Иванка Плат,
Loading...