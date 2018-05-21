В России во время жесткой посадки вертолета умер генерал ФСБ

В ночь на понедельник, 21 мая, в России в Хабаровском крае совершил жесткую посадку частный вертолет Газель 342, на борту которого было три человека, сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района. В результате жесткой посадки на вертолете умер генерал-полковник ФСБ, у которого произошел сердечный приступ, передает korrespondent.net.

"Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России 1946 года рождения, после работал в компании Сибур. Прилетел в Приамурье из Москвы. Также на борту был предприниматель из Хабаровского края, у него серьезная травма позвоночника", – сообщили в администрации Тугуро-Чумиканского района.

Кроме того, в больницу был доставлен мужчина, который ожидал вертолет на земле.

Агентство уточняет, что генерал ранее возглавлял одно из управлений ФСБ.