В воскресенье, 20 мая, в США в Северной Каролине мужчина въехал в здание ресторана, двое человек погибло. Об этом информирует телеканал Fox.
Водитель внедорожника намеренно въехал в здание ресторана, заполненное людьми. В результате инцидента погибла дочь водителя и заместитель шерифа местного округа. Несколько человек травмированы. Подозреваемый задержан.
По информации издания, мужчина сначала зашел со своей семьей в ресторан, где официант усадил посетителей за столик у окна. Затем мужчина вышел, завел машину и направил ее в место, где располагался столик с его родственниками.
Обвиняемый мужчина - бизнесмен родом из Далласа, Северная Каролина, передает korrespondent.net.
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