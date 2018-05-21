При попытке покорить вершину Эвереста погибло два альпиниста

Два иностранных альпиниста погибли при попытке восхождения на гору Эверест в Непале.

Представитель базового лагеря сообщил, что погибшими являются 36-летний альпинист из Японии Нобукадзу Курики и 63-летний македонец Георгий Петков. Их тела были обнаружены на подготовительных стоянках.

Македонский альпинист скончался от сердечного приступа, причины смерти его японского коллеги уточняются, сообщает РИА Новости.

Курики несколько раз безуспешно пытался покорить самую высокую гору мира. В 2012 году при попытке решающего штурма он потерял девять пальцев в результате обморожения, отмечает газета.

Гора Эверест расположена в Гималаях и является самой высокой вершиной земли. Его высота составляет 8848 метров над уровнем моря.