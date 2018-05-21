В России почти 40 человек получили травмы во время урагана

В России ураганный ветер обрушился на город Тюмень и ее окрестности в минувшее воскресенье. Пострадали несклько десятков человек, сообщает Интерфакс в понедельник, 21 мая.

"За помощью к медикам по поводу различных травм, полученных в результате урагана, в областную клиническую больницу №2 обратились 39 человек, из них 15 человек – к офтальмологу с жалобами на инородное тело в глазу, 11 – в травмпункт", – рассказал сотрудник пресс-службы областного департамента здравоохранения.

По его словам, шесть человек были госпитализированы, среди них 12-летняя девочка.

"Пятеро из госпитализированных находятся на стационарном лечении, а одна из пострадавших в реанимации, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Во время урагана женщина находилась в машине, на которую упали кирпичи", – отметил собеседник.

Ураган в Тюмени продолжался всего несколько минут, но были повалены десятки деревьев, сорваны крыши домов, опрокинуты автобусные остановки и мусорные баки. В одном из районов города на спортивной площадке перевернулась трибуна, на которой находились несколько детей, передает korrespondent.net.