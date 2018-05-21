Лондонский дизайнер назвал главный недостаток свадебного платья Меган Маркл

Лондонский дизайнер люксовых платьев Кэролин Артур посчитала свадебное платье Меган Маркл от Givenchy чересчур теплым для жаркого весеннего дня.

"Это был очень жаркий день, а это платье — слишком теплое", - отметила специалист в отношении необычного выбора невесты.

Однако также выяснилось, что Меган отдала предпочтение платью Givenchy не случайно. Автором наряда выступила дизайнер Клэр Уайт Келлер - феминистка и ярая защитница равноправия полов, пишет korrespondent.net.

Сделав выбор в пользу данного бренда избранница принца Гарри решила выказать уважение женщинам-дизайнерам.

Известно также, что специалисты оценили стоимость платья Меган Маркл в 135 тысяч долларов.