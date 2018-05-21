Бейонсе купила церковь в Новом Орлеане

Американская певица Бейонсе купила церковь, расположенную в Новом Орлеане. Стоимость покупки составила 850 тысяч долларов.

Сообщается, что площадь здания составляет около 700 квадратных метров. Построена была церковь в 1900 году, однако вот уже несколько лет не использовалась по назначению, пишет korrespondent.net.

Издание сообщает, что несколько недель назад в церкви Бейонсе прошла первая служба, которая собрала около 900 человек.

Пользователи Сети высказали мнение, что возможно певица сама будет петь литургии. Однако Бейонсе пока покупку не комментирует.

Ранее сообщалось, что певица Бейонсе и ее сестра упали на сцене во время концерта исполнительницы.