Лионель Месси получил пятую «Золотую бутсу»

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал первым в истории пятикратным обладателем «Золотой бутсы» — приза, вручаемого лучшему бомбардиру европейских футбольных чемпионатов.

В сезоне 2017-2018 годов Месси забил в чемпионате Испании 34 гола в 36 матчах. В борьбе за титул аргентинец опередил Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля», ставшего лучшим нападающим чемпионата Англии с 32 забитыми мячами.

Лионель Месси выигрывает «Золотую бутсу» второй год подряд. У его ближайшего преследователя, нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду — четыре награды лучшего европейского бомбардира, сообщает meduza.io.