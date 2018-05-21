Саратовец сфотографировался внутри ямы - через два дня ее заделали

На минувшей неделе, 16 мая, житель Саратова опубликовал фотографию, ради которой он залез в яму на набережной города, с подписью: «Когда долго искал нормальные дороги в Саратове и приуныл».

Уже 18 мая городские службы заделали провал на Набережной, но только асфальтовой крошкой, из-за чего в земле всё равно остались провалы. Хоботовский снова сфотографировался там, но уже «взывая к нормальному ремонту».

О «втором дне саратовской набережной» и приунывшем жителе написали многие региональные издания, а также сообщества во «ВКонтакте». Кроме того, к молодому человеку присоединились и другие жители Саратова, делая фотографии у ям, отмечает tjournal.ru.