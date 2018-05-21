Британский врач: Моцарт не был алкоголиком

Врач Джонотан Нобл утверждает, что с алкогольной зависимостью Моцарт на смог бы создавать свои шедевры. Это может восстановить репутацию известного композитора. Ведь многие исследователи заявляли, что гений был пристрастен к выпивке, приводы в доказательство его опухшее лицо на портрете 1790 года.

Однако, член Королевского колледжа хирургов Джонатан Нобл опровергает это. Он изучил медицинские свидетельства о музыканте.

Он отмечает, что спиртное, бывает, помогает творить писателям и художникам, но с музыкантами все сложнее. Хирург уверен, что Моцарт не смог бы создать столь совершенные композиции, страдая алкоголизмом, так как недуг негативно повлиял бы на необходимые для написания музыки зоны мозга.

К тому же, не было найдено ни одного доказательства тому. Зато известно, что Моцарт всю жизнь болел — от проблем с почками до тифа. Так что удивляться его плохому виду на картине не приходится, сообщает moya-planeta.