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"Секретные материалы" вновь закрыты и, похоже, навсегда
// фото: Hi-News.ru
12:32, 21 May 2018
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Продолжения культового сериала "Секретные материалы" в ближайшие два года не будет. В планах телеканала Fox работа над новым 12-м сезоном не запланирована.

Напомним, первый сезон вышел еще в 1993 году, а в 2002 году, после выхода девятого сезона (к тому моменту вышло 202 серии), руководство канала решило с ним попрощаться. Однако через 13 лет проект возобновили, в результате чего были отсняты еще два сезона - 10-й и 11-й. К сожалению, прежнего успеха они не достигли, что изначально и предполагалось кинокритиками и самими фанатами сериала. В новых сериях главных героев - агентов Фокса Малдера и Дану Скалли в исполнении Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон - постепенно решили менять на новых героев.

В итоге актриса Джиллиан Андерсон в начале 2018 года официально покинула знаменитый проект. Собрав пресс-конференцию, исполнительница одной из главных ролей заявила, что не хочет зацикливаться на одной роли и хочет "играть разных персонажей".

И теперь Джиллиан Андерсон нашла для себя новый проект. Стриминговый сервис Netflix предложил бывшему агенту ФБР Дане Скалли переквалифицироваться в психолога. В новом сериале под названием "Сексуальное воспитание" Андерсон станет сексологом, отмечает newsru.com.

По сюжету, британский старшеклассник Отис живет вместе с матерью-сексологом, поэтому с детства окружен видео- и аудиоматериалами о сексе, постоянно читает специальную литературу, но, несмотря на обширные знания по этой теме, вырастает неуверенным в себе девственником, сообщает Empire. Отиса сыграет Эйс Баттерфилд, наиболее известный по фильмам "Мерлин", "Мальчик в полосатой пижаме", "Дом странных детей мисс Перегрин", "Хранитель времени" и "Игра Эндера".

Считая, что силен в теории сексуальных отношений, Отис открывает в школе подпольную клинику секс-терапии, чтобы добиться популярности у одноклассниц и заодно помочь им решить свои проблемы. Но вскоре подросткам самим понадобится помощь сексолога.

Первый сезон новой подростковой трагикомедии от Netflix должен выйти на экраны в 2019 году.




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