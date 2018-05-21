Снимать разрешено: на московских вокзалах покажут, где лучше сделать селфи

На девяти московских вокзалах появятся наклейки зеленого цвета в форме фотоаппаратов и с надписью "Снимать разрешено". Как сообщается на сайте мэрии российской столицы, наклейки помогут туристам и болельщикам чемпионата мира по футболу подобрать идеальные места для первого фото в Москве.

Лучшие места для фотографий и селфи на всех девяти вокзалах отметят с помощью 180 стикеров диаметром около десяти сантиметров. Небольшие наклейки зеленого цвета в форме фотоаппаратов со смайликами и надписью "Фотографировать разрешено" можно будет увидеть в залах ожидания, бизнес-зонах, перронах и на привокзальных площадях. В среднем на каждом вокзале будет по 20 таких наклеек, передает newsru.com. Такие же стикеры до конца недели появятся на всех станциях Московского центрального кольца, на 48 платформах железной дороги и в зданиях 13 пересадочных узлов. Всего на МЦК разместят 190 зеленых отметок с лучшими ракурсами для фотографий.



Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. На всех вокзалах в преддверии ЧМ начнут раздавать туристические карты и справочники, которые помогут иностранцам освоиться в городе. Кроме того, на столичных вокзалах будет изменена навигация, установлены информационные стойки, а в кассовых залах вокзалов будет выделено по два окна, которые будут обслуживать только болельщиков, отправляющихся на бесплатных поездах ЧМ-2018. Также болельщики ЧМ-2018 смогут принять душ и бесплатно посетить санитарные комнаты на вокзалах, предъявив на входе билет на поезд.