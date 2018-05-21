На Украине военный взорвал гранату возле кафе: 9 человек ранены

В Ивано-Франковской области Украины полиция выясняет обстоятельства взрыва гранаты, в результате которого пострадали около десятка человек. По предварительным данным, взорванный боеприпас принадлежал военному отпускнику, который поссорился с селянами возле кафе.

Инцидент произошел 20 мая около 20:00 в селе Лесная Тарновица. Уроженец Донецкой области вступил в ссору с двумя посетителями кафе "Паутина", сообщает newsru.com.

Затаив обиду, злоумышленник ушел, но потом вернулся к заведению общественного питания, вооружившись оборонительной осколочной гранатой Ф-1. В полиции подчеркивают, что мужчина намеревался убить своих обидчиков.

25-летний подозреваемый выдернул чеку и бросил гранату у входа в кафе. В результате взрыва ранения осколками получили девять человек. Одного из них прооперировали в больнице.

Подозреваемый задержан. В момент инцидента он был пьян. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по по статье покушение на преступление и убийство.



