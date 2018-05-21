ДПМ выиграла в 4 из 5 сельских мэрий, в которых в воскресенье прошли местные выборы

Демократы выиграли в большинстве населенных пунктов, где накануне состоялись выборы мэра. Четыре кандидата от ДПМ одержали безоговорочную победу уже в первом туре. Лучший результат показал Ион Дрэган в селе Леушены Хынчештского района. За него проголосовал почти 91% сельчан.

Дрэгана выбрали 602 человека, в то время как за его конкурента - социалиста Иона Буджака проголосовал всего 61 человек. И в селе Немцены Хынчештского района за выдвиженца ДПМ Марию Гицу свои голоса отдали свыше 80% избирателей. Ещё один высокий результат показал демократ Станислав Бабуцак, одержавший победу в коммуне Пырлица Унгенского района. Его выбрали 86%. А в селе Воловица Сорокского района 80% оказали доверие Геннадию Нистряну, также выдвиженцу ДПМ. Большинство жителей села Жора де Мижлок Оргеевского района выбрали мэром кандидата от партии «Шор». В Кишиневе и в Бельцах, где также состоялись местные выборы, у ДПМ не было своих кандидатов. В Бельцах мэром избрали представителя политформирования «Наша партия» Николая Григоришина. А вот в Кишиневе пройдёт второй тур, в которой вошли кандидат от социалистов Ион Чебан и лидер ППДП Андрей Нэстасе. Выборы состоятся 3 июня.