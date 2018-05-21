В США автомобиль въехал в ресторан: два человека погибли

В американском штате Северная Каролина местный житель на автомобиле въехал в здание ресторана. В результате два человека погибли, еще несколько получили ранения.

Инцидент произошел в городе Бессемер. По данным полиции, 62-летний Роджер Селф намеренно протаранил здание ресторана. В результате погибли его 26-летняя дочь Кэтлин Селф, помощник местного шерифа и жена его сына Аманда Селф, работавшая медсестрой. Обе женщины сидели в заведении вместе с другими членами семьи, сообщает newsru.com.

Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых - жена виновника аварии, его сын - офицер полиции Джош Селф, а также 13-летняя внучка.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в воскресенье около 12:00 по местному времени. По словам очевидцев, семья зашла в ресторан пообедать. Через некоторое время Роджер Селф вышел из заведения, сел в машину и врезался в здание.

Виновник ДТП был задержан после инцидента. По данным The Daily Mail, бывший полицейский Роджер Селф работает частным детективом. По некоторым данным, в последнее время он страдал депрессией. По сведениям полиции, нет никаких доказательств, что мужчина совершил наезд под действием алкоголя или наркотиков.

По факту преступления открыто уголовное дело. Все пострадавшие госпитализированы. Неизвестно, что стало причиной для такого поступка мужчины. Ведется расследование.





