Эд Ширан не явился за полученными наградами на музыкальной премии Billboard Music Awards

27-летний британский автор-исполнитель Эд Ширан стал обладателем сразу шести наград, в том числе главной американской музыкальной премии Billboard Music Awards.

На 25-й церемонии вручения престижных наград, которая прошла в воскресенье в Лас-Вегасе, Ширан был назван "Лучшим артистом" 2017 года.

Всего британский исполнитель был номинирован в этом году на 15 наград. Из них он получил шесть, включая премии в номинациях "Лучший исполнитель" и "Лучший исполнитель чарта Billboard Hot 100". Его песня "Shape of You", взявшая в этом году "Грэмми", теперь удостоена и премии Billboard в номинации "Лучшая песня на радио".

Отметим, что Ширан вновь не смог получить награды лично. Он, как и в январе 2018 года, когда стал обладателем двух "Грэмми", не присутствовал на мероприятии журнала Billboard. Но если тогда он объяснил, что просто проспал, то на этот раз музыкант не посетил церемонию награждения по уважительной причине - он в концертном туре по Ирландии, пишет newsru.





