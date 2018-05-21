В центральной части Индии загорелся пассажирский поезд

Два вагона скоростного пассажирского поезда загорелись в понедельник в индийском городе Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш) в центральной части страны, сообщил официальный представитель министерства железнодорожного транспорта Индии Вед Пракаш.

"Пожар произошел близ железнодорожной станции Бирланагар в Гвалиоре. Сперва в 11.50 утра (09.20 мск) пламя вспыхнуло в вагоне B6, после чего перекинулось на вагон B7", — заявил представитель ведомства.

По его словам, горящие вагоны удалось оперативно отделить от основного состава. Отмечается, что к настоящему моменту возгорание удалось взять под контроль. Причины аварии пока остаются неизвестны. Данные о погибших или пострадавших в результате инцидента отсутствуют, сообщает РИА Новости.