Сильвия Раду подала в мэрию заявление об отставке

Сильвия Раду уйдёт в отставку с поста исполняющего обязанности мэра столицы. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях. Бывший кандидат в мэры Кишинёва поблагодарила жителей столицы, которые поддержали её на прошедших выборах и коллег, которые работали с ней на протяжении пяти месяцев.

«Хочу поблагодарить жителей Кишинёва, которые пришли на выборы и выразили мне доверие своим голосом. Я очень хочу, чтобы положение дел в Кишинёве действительно стало меняться, для этого я и участвовала в выборах, для этого я работала 5 месяцев исполняющим обязанности мэра», - написала Сильвия Раду.

Она также отметила, что если будущий мэр будет работать на благо города и откажется от политики, тогда в столице произойдут изменения.

«Могу сказать вам с уверенностью, что в городе можно делать хорошие вещи, если проявляется участие со стороны мэра» - подчеркнула Сильвия Раду.

Также она сообщила, что уже подала официальное заявление об отставке в мэрию, и пообещала участвовать в модернизации города всеми силами.