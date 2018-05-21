"Барселона" будет платить 15 млн долларов в год нападающему Антуану Гризманну

Французский нападающий мадридского клуба "Атлетико" Антуан Гризманн в ближайшее время подпишет соглашение с "Барселоной", сообщает Sport.es.

По информации издания, каталонский клуб достиг соглашения с сестрой футболиста Мод Гризманн, которая является представителем французского форварда.

Гризманн подпишет пятилетний контракт, а его зарплата составит 15 млн долларов в год, больше в клубе получает только аргентинец Лионель Месси. Также "Барселона" выплатит "Атлетико" сумму отступных в размере 100 млн долларов за досрочное расторжение контракта.

Гризманн перешел в "Атлетико" из "Реал Сосьедада" в 2014 году. В текущем сезоне чемпионата Испании форвард провел 31 матч, в которых забил 19 мячей и сделал девять голевых передач. Футболист в победном для "Атлетико" сезоне-2017/18 Лиги Европы провел восемь матчей (6 голов) и был признан лучшим игроком финального матча против "Марселя" (3:0), передает newsru.com.

В составе сборной Франции Антуан сыграл 49 матчей и забил 19 мячей. На чемпионате Европы 2016 года форвард стал лучшим игроком и бомбардиром турнира (6 голов). Гризманн был включен в расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России.