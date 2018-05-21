Американка Марина Гарсия продала "ненужного" ей младенца, сообщив мужу о смерти малыша

В Аризоне в США судят 31-летнюю Марину Гарсия, которая подозревается в торговле детьми и подделке документов. Женщина отдала чужим людям своего новорожденного ребенка, скрыв это от мужа, который, являясь военнослужащим, работает за границей.

В настоящий момент 24-летний супруг Марины, сержант Стивен Гарсия, пытается оформить опеку над ребенком, которого женщина родила от любовника. Весь период беременности Марины Стивен, работающий в подразделении американской военной полиции в Сеуле (Южная Корея), был уверен в том, что является биологическим отцом будущего ребенка. Лишь после рождения малыша он узнал об измене супруги.

Американка Марина Гарсия была доставлена в родильное отделение больницы в Сьерра-Виста 2 февраля 2018 года. В тот же день она позвонила сестре мужа и сообщила, что ребенок якобы умер при рождении. Эту информацию родственница передала Стивену, который тяжело переживал смерть ребенка.

Однако сообщение о трагедии оказалось ложью, которая открылась случайно. 5 февраля около Уилкокса полицейский остановил автомобиль, водитель которого превысил скорость. В салоне находилась 40-летняя пара с новорожденным ребенком. Задержанные Алекс и Лесли Эрнандес, приехавшие в Аризону из Кеннеди (Техас), признались, что не являются родителями малыша. Они пояснили, что ребенка им передала женщина, описание которой совпало с Мариной Гарсия, передает newsru.com.

По словам прокурора округа Кочизе Брайана Макинтайра, Марина при передаче ребенка Эрнандесам подделала свидетельство о рождении. Она решила избавиться от малыша, поскольку считала его обузой в своей жизни. Возможно также, что Марина стремилась скрыть факт супружеской измены.

По словам Макинтайра, если бы не случайное разоблачение Эрнандесов, которые сразу сознались в приобретении младенца, ребенка могли в дальнейшем продать через интернет кому угодно.

В беседе с представителями прессы Марина Гарсия призналась, что родила ребенка не от мужа. Однако настоящий отец малыша не известен даже ей. Женщина также отметила, что отдала ребенка бесплатно. Однако ее подозревают именно в продаже малыша. Причем переговоры с супругами Эрнандес злоумышленница вела через мессенджер Facebook.

Генетические тесты подтвердили, что Стивен Гарсия не является отцом младенца. Мужчина подал на развод, однако намеревается самостоятельно воспитывать малыша. Свое решение стать приемным отцом Стивен мотивировал тем, что и сам вырос в приемной семье.

Супругов Эрнандес суд приговорил к четырем годам испытательного срока. А младенца, которого назвали Лео, передали в Департамент защиты детей Аризоны, а затем в приемную семью, пишет Life.

Приговор Марине огласят в июне.