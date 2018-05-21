Столичный водоканал предупреждает: за сброс сточных вод грозят крупные штрафы

Предприятие „Apă-Canal Chişinău” предупреждает юридических и физических лиц не выбрасывать сточные воды в окружающую среду. Им грозят крупные штрафы.

По данным поставщика, такие случаи были выявлены в пригороде столицы, там, где объекты не были подключены к централизованной системе канализации.

Предприятие отмечает, что в отсутствие канализации потребители собирают сточные воды в специальные коллекторы, откуда их удаляют за дополнительную плату хозяйствующие субъекты. Некоторые из них выбрасывают сточные воды в окружающую среду, нанеся ей значительный ущерб, пераедает ipn.md.

„Apă-Canal Chişinău” инициировало процесс заключения договоров для очистки бытовых сточных вод. До сих пор была подана 21 заявка, и было уже заключено четыре договора. Стоимость услуги составляет 2000 леев в месяц.

Для того чтобы избежать несанкционированного разлива и возможных злоупотреблений со стороны некоторых недобросовестных экономических агентов, „Apă-Canal Chişinău” должно представить Национальной патрульной инспекции список юридических лиц, которые заключили договоры на очистку сточных вод.