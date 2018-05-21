Ученые: интернет‐серфинг не вредит работе

Использование интернета в рабочее время в личных целях считается непродуктивным занятием. Однако ученые из Университета Хайфы в Израиле и Университета Южной Флориды из США утверждают, что это не так. Более того, интернет‐серфинг может положительно влиять на рабочий процесс.

Исследователи разработали специальный опросник, который предложили заполнить 463 штатным сотрудникам в одном из государственных университетов в юго-восточной части США. Участникам эксперимента предстояло честно ответить на такие вопросы, как их отношение к интернет-серфингу во время работы, а также — что они делают, когда им становится на работе тягостно. Ученые надеялись определить варианты непродуктивного поведения сотрудников на рабочем месте, когда им становится скучно, пишет 360tv.ru.

Оказалось, что скука на работе вкупе с недостаточной рабочей нагрузкой могут привести к непреодолимому желанию сделать что-нибудь во вред работодателю. При этом те сотрудники, которые направляли нерастраченную энергию на интернет-серфинг, оказались наименее вредными для общего рабочего процесса, выяснили исследователи.

Иными словами, использование интернета на работе в личных целях по мнению ученых не является контрпродуктивным поведением. Такое времяпрепровождение в рабочие часы на качестве работы никак не сказывается и результатам труда не вредит, утверждают авторы научной работы.