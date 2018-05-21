Платье Меган Маркл оказалось почти вдвое дороже, чем платье Кейт Миддлтон

Меган Маркл выбрала для свадебной церемонии платье от Givenchy. Британские журналисты разузнали все подробности о наряде.

Как пишет Independent, Клэр Уэйт Келлер - автор платья - феминистка и ярая защитница равноправия полов. Маркл решила поддержать Уйэт Келлер, и таким образом публично выразить свое уважение женщинам-дизайнерам.

Ранее, в мае, сообщалось, что невеста планирует заказать платье у британского бренда Ralph & Russo и оно обойдется ей в сто тысяч фунтов. Однако предположение не подтвердилось, а за свой наряд Givenchy Меган Маркл заплатила около 550 тысяч долларов.

Эксперты считали, что Маркл не собирается тратить на свадебное платье больше, чем герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. В итоге платье Меган Маркл оказалось почти вдвое дороже, чем платье Кейт Миддлтон, которое стоило около 270 тысяч долларов, передает УНИАН.