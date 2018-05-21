Учёные: домашняя пыль может стать причиной ожирения

Специалисты обнаружили в повседневных продуктах и окружающих предметах компоненты, которые могут быть причиной ожирения. Об этом сообщил исследователь Ана Катарина Соуз из португальского Университета Авеиро и Беира.

Эти вещества, обезогены, которые также содержатся в домашней пыли, могут программировать клетки человека накапливать жир, считает она.

По мнению исследователя, обезогены способствуют накоплению жира двумя путями: они могут увеличить размер и число жировых клеток, а также могут замедлить сам процесс жиросжигания. Ранние исследования показывают, что обезогены содержатся в таких продуктах, как пестициды, различные бытовые пластики, антипирены (огнеупорные покрытия), покрытия кухонной мебели, а также подсластители, сообщает 360tv.ru.

По мнению Аны Катарины Соузы, они также содержатся в продуктах питания, домашней пыли, посуде и химикатах. Поэтому она рекомендует покупать простые продукты (без длинного списка составляющих на упаковке), фрукты и овощи, выращенные без пестицидов, уменьшить потребление пластика, и чаще проводить влажную уборку помещений.