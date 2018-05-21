Мужчина устроил стрельбу в московском торговом центре

Мужчина начал стрелять в одном из ТЦ в центре Москвы. В результате он разбил витрину торгового павильона и был задержан.

О случившемся полиции заявил сотрудник охраны торгового центра. Он рассказал, что молодой мужчина стреляет из предмета похожего на газовый пистолет.

Хулиган, которым оказался 29-летний москвич, несколько раз выстрелил из аэрозольного распылителя в охранника ТЦ и металлическим ломом разбил стеклянную дверь.

При попытке сотрудника охраны его задержать, дебошир сделал еще два выстрела. Однако нарушителя все же схватили. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает 360tv.