Прибыль Ryanair выросла до рекорда

Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер Ирландский Ryanair Holdings Plc, в 2018 финансовом году увеличил прибыль на 10%, достигнув рекорда. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что чистая прибыль компании за 12 месяцев, завершившихся 31 марта, поднялась до 1,45 млрд евро с 1,32 млрд евро годом ранее. Годовая выручка Ryanair повысилась на 8%, до 7,165 млрд евро.

В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек, что на 9% превышает показатель за тот же период предыдущего года, передает korrespondent.net. Средняя стоимость билета, включая багаж, снизилась на 3% - до 39,4 евро.

Ryanair была вынуждена отменить в общей сложности 20 тыс. авиарейсов из-за дефицита пилотов, увеличить число сотрудников и повысить зарплаты пилотам. В то же время, в Ryanair дают пессимистичный прогноз на начавшийся 1 апреля 2019 финансовый год из-за повышения стоимости топлива и зарплат пилотам и усилившегося конкурентного давления на цены авиабилетов.

Ожидает снижения чистой прибыли до 1,25 млрд - 1,35 млрд евро на фоне близкого к нулю изменения средней цены авиабилета и прогнозируемого повышения издержек на 9%.

Ryanair осуществляет перелеты по 1,8 тыс. маршрутов в 210 аэропортов, расположенных в 34 странах.