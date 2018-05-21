Украинская полиция начала работать в усиленном режиме

Нацполиция Украины с сегодняшнего дня и на время проведения финала Лиги чемпионов будет работать в усиленном режиме. Об этом шла речь во время совещания с участием руководства МВД и Нацполиции с руководителями всех областей, пишет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что к работе на локациях международного турнира, а также в колл-центрах будут привлекать полицейских, которые владеют иностранными языками. В то же время внимание будут обращать на оперативность и полноту информирования о событиях, связанных с футбольным турниром.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, сейчас идет работа всех подразделений системы МВД, в частности - по приему иностранных болельщиков, прибывающих в Украину.

По предварительной информации, футбольные фанаты будут прибывать авиатранспортом, железнодорожным транспортом, автобусами и частным автотранспортом через Одессу, Харьков, Львов. В настоящее время развернута деятельность ситуационных центров и проведен ряд тактико-специальных учений с участием Нацполиции, Государственной пограничной службы, Нацгвардии, ГСЧС и Государственной миграционной службы, передает korrespondent.net.

Как отметил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, по оценкам футбольных экспертов, Лигу чемпионов посетят около 53 тысяч зрителей. В международный аэропорт Борисполь ожидаются организованные прибытия около 11 000 болельщиков чартерными авиарейсами. Кроме этого, автомобильным транспортом планируется прибытие на турнир около 15 000 человек.

Финал Лиги чемпионов пройдет в субботу, 26 мая.