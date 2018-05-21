Россиянка за рулем БелАЗа протаранила бензовоз

Кузбасские полицейские составили административный протокол на 38-летнюю женщину-водителя БелАЗа, которая стала виновницей ДТП и въехала в автоцистерну КамАЗ, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Киселевске на технологической дороге угольного предприятия. Полицейские узнали о произошедшем от самих участников дорожно-транспортного происшествия, передает РИА Новости.

"Водители спецтехники — грузовика БелАЗа и автоцистерны марки КамАЗ — самостоятельно составили схему ДТП и прибыли в ГИБДД для его регистрации. Установлено, что 38-летняя водитель БелАЗа после заправки не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автоцистерной. В результате была повреждена левая сторона кабины КамАЗа", — сообщили в ГУМВД.

Как уточнили в полиции, в результате ДТП никто не пострадал. После разбирательства сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя БелАЗа административный протокол по статье "Нарушение правил маневрирования".

"В качестве наказания виновнице дорожно-транспортного происшествия назначен штраф в размере 500 рублей", — добавили в ведомстве.