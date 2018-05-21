КНДР требует от репортеров по $10 тыс. за посещение ядерного полигона

Северная Корея требует, чтобы каждый зарубежный журналист заплатил по $10 тыс. за возможность освещать демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Об этом со ссылкой на южнокорейских чиновников в понедельник, 21 мая, сообщает Korea Times.

Ранее Пхеньян отказался пустить журналистов из Сеула для освещения демонтажа полигона. Однако источники издания заявили, что это решение может быть отменено в любой момент из-за "непредсказуемости" северокорейских властей. Речь идет о четырех журналистах из News1 и MBC.

Также были приглашены журналисты из США (Associated Press, CNN, ABC), Китая, России и Великобритании. Власти КНДР не уточнили точное число приглашенных репортеров.

Полигон Пхунгери представляет собой сеть подземных тоннелей, находящихся под горой Мантап на северо-востоке Северной Кореи. Там были проведены шесть ядерных испытаний.

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал публично ликвидировать полигон в мае, напоминает korrespondent.net.

В середине мая сообщалось, что демонтаж полигона Пхунгери идет "полным ходом". Согласно спутниковым снимкам, на полигоне снесли несколько "ключевых зданий оперативной поддержки" и хозяйственных зданий, частично демонтировали рельсы для тележек, ведущих из тоннелей к отвалам.