В Кемеровской области лось спровоцировал смертельное ДТП

На территории Кемеровского района произошло ДТП, в котором погибли два человека и пострадал еще один.

Отмечается, что ДТП произошло в 22.00, 20 мая на 24-м километре автодороги Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, где столкнулись автомобили Hyundai и «ГАЗель».

«Предварительно установлено, что водитель «ГАЗели» наехал на трассе на лося, после чего совершил аварийную остановку», - говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, водитель Hyundai также наехал на животное, а затем врезался в стоящий на обочине грузовик. Водитель и пассажир Hyundai погибли, а находящийся за рулем «ГАЗели» водитель был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.