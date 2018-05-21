Королевская свадьба: что стало с букетом Меган Маркл

Свадебный букет жены принца Гарри Меган Маркл положили на могилу неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.

Согласно традиции, которую 95 лет назад начала королева-мать, букет королевская невеста не отдает дружкам, а взамен чтит им погибших в войнах, передает УНИАН.

19 мая принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились. Пара обменялась брачными обетами в часовне Святого Георгия. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.