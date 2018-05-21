Управление Тадж-Махалом отдают в руки частных лиц

Правительство Индии разработало новую схему охраны культурно-исторического наследия: теперь частные компании получили право распоряжаться памятниками культуры в обмен на финансовую поддержку и рекламу.

Около сотни достопримечательностей вошли в список на «усыновление», среди них архитектурный шедевр Тадж-Махал, тигровый заповедник Сундарбан – последнее прибежище бенгальского тигра, историческая цитадель Красный форт (уже принадлежит цементной компании Dalmia Bharat group) и многие другие.

На данный момент Археологическая служба Индии просто не располагает ресурсами, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии историко-культурное наследие страны: например, белый мрамор Тадж-Махала покрывается желтыми и зелеными пятнами из-за насекомых и водорослей, а постоянная чистка повреждает мозаику, передает Моя планета.

Природоохранные организации опасаются, что политические связи позволят корпорациям беспрепятственно распоряжаться памятниками архитектуры, проводить на их территории корпоративы и рок-концерты, а уникальным экосистемам заповедников угрожает безответственное отношение. Правительство заявляет, что Археологическое общество Индии (ASI) будет контролировать схему, и у покровителей не будет прав на реставрацию или изменение облика зданий.