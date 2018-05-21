Магнитное поле нашей планеты загадочным образом сдвигается на запад из-за гигантских волн, возникающих в жидкой материи ядра Земли, говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Proceedings A.
"По своей природе они являются своеобразным антиподом атмосферных колебаний, волн Россби – в противоположность им, гребни волн в ядре всегда движутся на восток. При этом, большая часть энергии магнитного поля движется в обратном направлении, на запад", — рассказывает Оливер Бардсли из Кембриджского университета (Великобритания).
Положение полюсов и то, куда указывает стрелка компаса, не является постоянным свойством нашей планеты. Периодически, примерно раз в 450 тысяч или миллион лет, северный и южный полюсы планеты меняются местами, следы чего ученые обнаружили в структуре древних глин и вулканических пород. К примеру, около 40 тысяч лет назад северная стрелка компаса указывала бы на современный южный полюс, а южная — на северный, передает РИА Новости.
Ядро Земли состоит из двух слоев – твердого внутреннего и жидкого внешнего ядра, расплавленный металл в котором непрерывно движется, генерируя магнитное поле. Это же движение, как обратил внимание Бардсли, будет порождать еще один эффект, хорошо знакомый всем любителям чая и кофе.
На поверхности любой жидкости, если ее хорошо размешать и заставить вращаться вокруг определенной точки, начинают возникать характерные всплески, которые физики называют "волнами Россби". Подобные волны непрерывно возникают в атмосфере Земли, заставляя потоки воздуха в высоких ее слоях изгибаться и менять траекторию движения, сдвигаясь в сторону запада, что порождает циклоны и другие сложные погодные явления.
Как показали расчеты геолога, подобные волны будут двигаться на восток, а не на запад, как их атмосферные аналоги. С другой стороны, они могут переносить энергию не в направлении своего движения, а в обратную сторону, благодаря чему магнитное поле будет сдвигаться на запад, как на то указывают четыре сотни лет наблюдений. Дальнейшие наблюдения за сдвигами поля, как надеется Бардсли, подтвердят или опровергнут его теорию.
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