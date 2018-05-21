Таможня усилит контроль на юге страны для борьбы с чумой свиней

Таможенная служба на юге Молдовы усилит контроль для предотвращения распространения Африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее решение принято на специальном заседании Таможенного бюро "Юг" и руководства Санитарно-ветеринарного и фитосанитарного поста Джурджулешты.

Как сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA), руководителей таможенных постов на границе с Украиной попросили приложить больше усилий для борьбы с заболеванием, а также информировать граждан, пересекающих молдо-украинскую границу, о запрете на ввоз свинины из Украины.

Проведен контроль четырех пунктов пропуска на предмет соблюдения запрета на ввоз свинины, информирования граждан о последствиях распространения вируса, а также конфискации и уничтожения запрещенной продукции.



Также службы договорились сотрудничать для предотвращения появления новых очагов заболевания в Молдове, передает Инфотаг.



В Молдове остаются активными три очага АЧС - в селах Паланка (Штефан-Водэ), Бешгиоз (Чадыр-Лунга) и Твардица (Тараклия). Причиной появления заболевания в Молдове, как и ранее, послужил незаконный ввоз свинины из Украины жителями сел.