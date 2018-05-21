Женские туфли могут уйти в прошлое

В минувшем году женщины охотнее покупали кроссовки и совсем забыли про туфли на высоком каблуке. К такому выводу пришли аналитики американской маркетинговой компании NPD Group's Retail Tracking Service.

Согласно результатам исследования, продажи обуви на каблуке упали в 2017 году на 11%, тогда как продажи кроссовок подскочили сразу на 37 процентов, пишет 360tv.

По словам исполнительного директора компании Бетт Голдштейн, современные женщины постоянно двигаются, поэтому выбирают наиболее комфортную обувь — на плоской подошве.

Таким образом, только в США продажи спортивной обуви принесли в ушедшем году 20 миллиардов долларов. Лидерами стали немецкая компания Adidas и американская Nike.