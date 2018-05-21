Извержение на Гавайях: потоки лавы достигли океана. ВИДЕО

Лава из извергающегося на Гавайских островах вулкана Килауэа достигла побережья Тихого океана. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 21 мая.

Потоки лавы распространились на расстояние 24 километра к западу от вулкана и достигли южного побережья Большого острова, передает korrespondent.net.

Попадание лавы в морскую воду привело к химической реакции – образовалось токсичное облако. Местные власти рекомендуют местным жителям и туристам не приближаться к районам близ вулкана.

17 мая на Гавайях произошло новое извержение вулкана Килауэа. Оно сопровождалось мощными взрывами, которые закрыли небо пеплом и дымом. Один мужчина был госпитализирован из-за ожога ноги при соприкосновении с лавой. Он был на балконе третьего этажа своего дома, когда брызги от лавы попали ему на ногу.

Ранее власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения в связи с извержением вулкана Килауэа. Распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Потоки лавы уничтожили десятки домов.