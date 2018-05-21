От туристки до герцогини: юная Меган Маркл на экскурсии у Букингемского дворца. ФОТО

В сети появилась фотография 15-летней Меган Маркл, на которой она позирует на фоне Букингемского дворца. Об этом пишет The Mashable.

На фотографии Меган Маркл запечатлена с подругой в 15-летнем возрасте. Она выглядит, как обычный турист на осмотре достопримечательностей. В тот момент еще ничего не предвещало резкой трансформации Меган из туриста в члена королевского семейства, передает УНИАН.

"Меган Маркл позирует перед Букингемским дворцом в 15-летнем возрасте. И выходит замуж за принца Гарри 21 год спустя", – написал один из пользователей Twitter.

"От 15-летней Меган Маркл до герцогини Сассекской Рейчел Меган Маркл", – говорится в другом комментарии. "Меган Маркл совершила самую крутую трансформацию во все времена", – пишет Ally Weiss.



