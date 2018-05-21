Спасатели установили датчики дыма в домах более 1600 семей

Около 1800 датчиков дыма установлены в домах многих семей сотрудниками Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел.

Как сообщает Молдпрес, установка датчиков прошла в рамках национальной кампании «Защищенный дом – спасенная жизнь». В общей сложности датчики дыма установлены в домах 1617 семей, проживающих в Унгенском, Кантемирском, Леовском, Ново-Аненском, Криуленском, Единецком, Флорештском, Басарабясском районах и Кишиневе.

Как отметила пресс-секретарь инспекции Лилиана Пушкашу, датчики задымления установили в основном в домах многодетных семей, пожилых людей, а также в семьях с лежачими больными.

Цель этой кампании – предотвратить пожары и отравление угарным газом, что происходит в случаях неисправно работающих печей и других источников огня.

"При срабатывании звукового сигнала датчиков дыма люди должны покинуть дом и позвонить в службу экстренной помощи (112)", - напомнила Пушкашу.

По данным Главной инспекции МВД по чрезвычайным ситуациям, с начала этого года в Молдове произошло 40 случаев отравления угарным газом, в результате чего пострадали 55 человек, в том числе 24 ребенка. В 13-ти случаях это привело к 18-ти смертям, погибли в том числе четыре ребенка.

В ближайшее время в рамках кампании датчики установят в Каушанском, Рышканском и Сынжерейском районах.