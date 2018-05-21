Взрыв в кафе в Баку: есть жертвы

Два человека погибли в столице Азербайджана в результате взрыва баллона с пропаном в кафе.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в Бинагадинском районе, в кафе, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра. В Минздраве РИА Новости уточнили, что во время взрыва погибли два человека, двое с тяжелыми ожогами госпитализированы.

"Взорвался баллон с пропаном. На месте были обнаружены два трупа (женщина и мужчина). Двое пострадавших (женщина и мужчина) госпитализированы. Ведется расследование соответствующими структурами", — сообщили в МЧС.