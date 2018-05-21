В Казахстане река Большая Алматинка окрасилась в красный цвет.
Как рассказала руководитель департамент охраны общественного здоровья города Алма-Аты Айзат Молдагасимова, информация об этом поступила накануне вечером по линии ЧС.
Молдагасимова отметила, что сейчас река вернула свой естественный цвет, передает РИА Новости.
"Тем не менее мы отбираем воду во всех районах. До конца дня, думаю, предварительные данные санитарно-химического состава воды будут известны, а в течение трех дней будет известен бактериологический состав воды", — добавила она.
По словам Молдагасимовой, сейчас в распоряжении сотрудников департамента есть лишь один видеоматериал – тот, что был распространен в соцсетях накануне. Установлен распространитель ролика, с которым специалисты встретятся в указанном им месте съемки и сделают дополнительный забор воды.
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