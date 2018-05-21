ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

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